Vidéo virale : Emmanuel Macron dément toute «scène de ménage» avec sa femme

Alors qu'une vidéo devenue virale montre le président Emmanuel Macron recevoir ce qui semble être un petit coup de sa femme Brigitte Macron, dans un avion à Hanoi, le chef de l'État a démenti toute "scène de ménage" avec son épouse, et appelé "tout le monde au calme" sur les interprétations de ces images.

Emmanuel Macron a démenti lundi toute "scène de ménage" avec sa femme à la suite d'une vidéo virale sur internet à son arrivée au Vietnam, assurant que le couple "se chamaillait" et "plaisantait", et appelé "tout le monde au calme" sur les interprétations de ces images.

"On plaisantait avec mon épouse comme on le fait assez souvent (...) Depuis trois semaines, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai (...), donc il faut que tout le monde se calme", a déclaré le président français à des journalistes à Hanoï.

Des images qui ont circulé activement sur des comptes hostiles au président

Les images tournées dimanche soir par l'agence américaine Associated Press à l'aéroport de Hanoï montrent la porte de l'avion du président qui s'ouvre, et la silhouette d'Emmanuel Macron qui apparaît, encore à l'intérieur de l'appareil. À ce moment là, les deux bras de son épouse surgissent, sans qu'on puisse la voir en entier, et elle porte vivement les deux mains au visage du président dans ce qui peut ressembler à un petit coup. Le chef de l'État semble surpris, mais se tourne rapidement pour faire un salut vers l'extérieur.

L'image a circulé rapidement durant la nuit, notamment sur plusieurs comptes habituellement hostiles à Emmanuel Macron. "Depuis trois semaines (...), il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme", a ironisé Emmanuel Macron en référence à de précédentes vidéos virales.

"Rien de tout ça n'est vrai. Pourtant, ces trois vidéos sont vraies, donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité", a-t-il appelé. Emmanuel Macron a dénoncé "des réseaux qui sont assez tracés", avec comme "alliés" les Russes et les extrêmes en France. "Après on a des tas de comptes, anonymes ou pas, à qui le caramel monte à la tête, y compris des commentateurs d'actualités qui ont expliqué ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu pour vous dire à quel point ce sont des fadas", a-t-il conclu.