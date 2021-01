Vaccins : "L'Etat n'est pas capable de faire le dernier kilomètre", étrille Anne Hidalgo

"Avec de telles carences, le Débarquement de juin 1944 aurait échoué" : Anne Hidalgo étrille dans le Journal du Dimanche la logistique du gouvernement en matière de vaccination et l'appelle à faire confiance aux élus locaux. Dans cet entretien mis en ligne samedi soir sur le site de l'hebdomadaire, la maire de Paris réaffirme par ailleurs qu'elle prendra "toute [s]a part" à l'élection présidentielle de 2022 sans aller jusqu'à confirmer sa candidature, objet de rumeurs grandissantes.

"C'est aux élus locaux qu'il faut faire confiance"

Quelques jours après avoir fait monter en première ligne son premier adjoint Emmanuel Grégoire, l'édile socialiste sort de son silence pour égratigner à son tour la stratégie de vaccination contre le coronavirus du gouvernement. "Depuis la décentralisation, une partie des compétences dépend des collectivités : l'Etat n'est pas capable de faire le dernier kilomètre", juge Anne Hidalgo, joignant sa voix aux critiques de nombreux élus sur une campagne de vaccination jugée trop "lente" et trop "centralisée".

"Au lieu de faire appel à des cabinets privés, comme McKinsey, pour réfléchir à la stratégie et à la logistique comme l'a décidé le gouvernement, c'est aux élus locaux qu'il faut faire confiance", ajoute-t-elle.

Au-delà de la question de la vaccination, Anne Hidalgo se dit "très préoccupée" par le sort des 300.000 jeunes de 18-25 ans de la capitale. Estimant que "cette génération ne peut pas être sacrifiée", la maire annonce la création "avant l'été" d'une "maison pour la jeunesse" dont l'objectif sera de fournir aux jeunes des "informations sur les dispositifs d'alternance, les formations diplômantes par le travail, les stages, le mentorat, mais aussi le service civique".

Vers une foncière "commerce" pour aider restaurateurs et hôteliers

Concernant les restaurateurs et hôteliers touchés de plein fouet par le confinement, elle indique travailler avec la Caisse des dépôts à la création d'une "foncière commerce". Cette foncière proposera des aides directes aux petites entreprises en difficulté ou encore de racheter des fonds de commerce, notamment aux restaurateurs ou hôteliers propriétaires, pour leur permettre d'avoir des liquidités, "quitte à leur revendre ce patrimoine en cas de retour à meilleure fortune".

Interrogée sur l'échéance présidentielle de 2022, Anne Hidalgo réaffirme qu'elle y prendra "toute [s]a part" sans donner plus de précisions sur la forme que prendra cette participation. "Les Français ne veulent pas qu'on les enferme dans un second tour Macron-Le Pen", juge-t-elle. "Et puis, que donneraient cinq ans de plus avec Emmanuel Macron ? Depuis 2017, rien n'a changé en mieux."