Vaccination : Amélie de Montchalin "fait confiance au sens éthique" des soignants

INTERVIEW

Le gouvernement a organisé, assure-t-il, une accélération de la campagne de vaccination. Ce qui passe aussi par celle des soignants, invités vendredi par Olivier Véran dans une lettre à se faire vacciner - une demande pas toujours très bien accueillie par ceux qui sont au cœur de la crise sanitaire depuis plus d'un an. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique, était l'invitée du grand Rendez-vous Europe 1 - Les Echos - CNews. Celle qui est chargé de transformer la fonction publique pour la rendre plus efficace a affirmé faire "confiance" aux soignants.

Environ 40% des personnels des Ehpad et 30% des soignants, en ville et à l'hôpital, ont été vaccinés, trop peu d'après l'exécutif. L'Ordre des médecins a aussi appelé samedi les soignants à une "exigence éthique" et à un "devoir d'exemplarité". De même, dimanche, les sept ordres des professions de santé (ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers) appellent dans le Journal du Dimanche "d'une seule voix l'ensemble des soignants à se faire vacciner" contre le Covid-19. Ils soulignent qu'il s'agit d'un "devoir déontologique" pour "freiner la propagation de l'épidémie".

