Une réunion à Matignon pour préparer la suite des grèves et des négociations

Edouard Philippe se replonge dans le dossier retraites. Le Premier ministre reçoit vendredi matin, à Matignon, les ministres en première ligne sur le dossier : Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, Jean Baptiste Djebbari et Laurent Pietrazsewski sont attendus pour préparer la nouvelle semaine de grèves et de négociations qui s'annonce.

Edouard Philippe doit aller vite et il le sait. La feuille de route d'Emmanuel Macron, donnée lors des traditionnels vœux présidentiels du 31 décembre, est claire : il faut un "compromis rapide". À peine rentré du Havre, où il a passé quelques jours, le Premier ministre fera un point sur la grève dans les transports et les négociations entre gouvernement et syndicats.

"Chacun doit y mettre du sien"

Les discussions reprendront officiellement mardi, mais Matignon comme les ministres ont eut des échanges réguliers avec les responsables syndicaux pendant les fêtes. Mais "c'est pas facile, on a peu de temps" reconnaît un proche du Premier ministre. Le projet doit en effet être prêt pour le 22 janvier. Sans surprise, l'agenda de la semaine prochaine est déjà bien rempli : les discussions avec les syndicats porteront sur les fins de carrières et la pénibilité.

Edouard Philippe doit aussi présenter sa méthode de travail pour préserver l'équilibre financier du système. Pour arriver à un compromis, "chacun doit y mettre un peu du sien", admet-on à Matignon. Autrement dit, partenaires sociaux et gouvernement devront faire des concessions.