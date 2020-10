Terrorisme : Djebbari "assez favorable" à la reconnaissance faciale dans les transports

INTERVIEW

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports était l'invité du Grand Rendez-vous, dimanche sur Europe 1. Interrogé sur le recours à la reconnaissance faciale et à l'intelligence artificielle pour lutter contre le terrorisme dans les transports, celui-ci s'y est dit "assez favorable". La veille, dans une interview au Parisien, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, prônait l'utilisation de la reconnaissance faciale pour lutter contre la délinquance dans les réseaux de transports, réclamant la création d’un comité d’éthique.

"On recherche des comportements, pas des personnes"

"On l'a fait pendant le début du Covid, on a pu détecter le nombre de personnes qui portaient le masque", explique-t-il pour justifier sa position sur le sujet. "C'est comme ça qu'on a pu savoir que 95% des usagers des transports portaient bien le masque", ajoute le ministre, précisant qu'une telle mesure doit cependant nécessairement être conciliée avec les libertés individuelles. "On recherche des comportements, pas des personnes", poursuit-il. "L'idée d'utiliser l'intelligence artificielle est de détecter des comportements suspects, et c'est mis en place dans beaucoup de pays".

