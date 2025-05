Paris : des proches d’une personnalité des cryptomonnaies victimes d’une tentative d’enlèvement

Ce mardi, quelques jours après le kidnapping du père d'un entrepreneur en cryptomonnaies, les proches d'une personnalité reconnue dans ce petit milieu ont été victimes d'une tentative d'enlèvement à Paris. Selon les informations recueillies par Europe 1, l'un d'entre eux s’est interposé face aux malfaiteurs avant d'être frappé.

La violence est encore montée d’un cran ce mardi matin. Quelques jours après l’enlèvement du père d’un entrepreneur en cryptomonnaies, ce sont les proches d’une personnalité reconnue dans le petit milieu des cryptomonnaies qui ont été victimes d’une tentative d’enlèvement ce mardi.

Selon les informations recueillies par Europe 1, la scène s’est déroulée ce mardi matin à Paris. Les malfaiteurs ont tenté sans succès de faire monter les proches de cette personnalité dans une camionnette chronopost. Il s'agirait d'une femme et de son enfant en bas âge. Des passants se sont interposés et les victimes se sont débattues non sans avoir été frappées par les agresseurs qui ont pris la fuite à bord de la camionnette, finalement retrouvée non loin de là.

