SONDAGE - 82% des Français veulent le rétablissement des peines planchers

Adoptées en 2007 et abrogées en 2014, les peines planchers sont à nouveau de retour dans le débat public. Pointées comme une solution par certains contre une délinquance en hausse dans le pays, comme l'indiquent les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, faut-il dès lors les rétablir ? C'est en tout cas le souhait de 82% des Français, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*. Une volonté qui rassemble une majorité de Français, peu importe le sexe, l'âge, le niveau de vie et même les opinions politiques.

Pas de clivage gauche-droite

Ainsi, les hommes sont 83% à vouloir voir le retour des peines planchers, contre 81% des femmes. Les moins de 35 ans y sont favorables à 71%, quand les 50 ans et plus pointent à 86%. Les 50-64 ans sont les plus enclins aux peines planchers avec 89% d'opinion favorable. A contrario, les 18-24 ans sont 58% à vouloir le retour des peines planchers. Il s'agit du pourcentage le moins élevé du sondage. Par ailleurs, les CSP+ ont répondu "oui" au retour de ces peines à 85%, 78% pour les CSP- et 83% pour les inactifs.

Si la France est habituellement parcourue par un clivage gauche-droite, la question du retour des peines planchers y échappe : à gauche comme à droite, les électeurs sont majoritairement d'accord. Chez les premiers, cette idée recueille 72% d'opinion favorable, et 93% chez les seconds.

Dans le détail, les sympathisants de La France insoumise sont à 64% pour, ceux du PS 81% et les électeurs des Verts 63%. À l'aune des opinions politiques, ce dont d'ailleurs ces derniers qui sont les moins convaincus de la nécessité du retour de ces peines qui ont vu le jour sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. À droite, les Républicains sont 98% à vouloir le retour de ces peines, tandis que les électeurs du Rassemblement national pointent à 93%.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 19 et 20 septembre sur un échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.