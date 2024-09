SONDAGE - Nouveau gouvernement : pour 68% des Français, Michel Barnier doit faire entrer des personnalités de gauche

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier va-t-il faire appel à des personnalités de gauche pour composer son gouvernement ? D'après les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*, 68% des Français se disent favorables à cette possibilité. Lors des élections législatives anticipées, l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire était arrivée en tête en nombre de sièges glanés dans l'hémicycle (un peu moins de 200).

Pour 63% des sondés, des ministres LR doivent être nommés

Les Républicains sont aussi plébiscités par les sondés. 63% d'entre eux estiment que Michel Barnier doit proposer au moins une personnalité LR au président Emmanuel Macron. Il faut rappeler que le négociateur du Brexit pour l'Union européenne appartient lui-même à cette formation politique de droite.

Les citoyens consultés pour la réalisation de ce sondage placent ensuite la formation du Rassemblement national, avec 55% d'avis favorables à la nomination d'au moins un membre du RN dans le nouveau gouvernement. Enfin, pour 52% des répondants, le nouveau Premier ministre doit faire entrer des personnalités issues du camp présidentiel.

Des ministres issus de Renaissance ? 62% des moins de 35 ans s'y opposent

Dans le détail, les trois quarts des 35-49 ans (74%) et des 65 ans et plus (74%) considèrent que Michel Barnier doit s'entourer de ministres de gauche pour la composition de l'équipe gouvernementale. La tranche d'âge la plus âgée se dit également largement favorable, à 77%, à l'entrée de personnalités LR.

Pour le Rassemblement national, toutes les tranches d'âge sont divisées. Ainsi, un peu plus d'une personne sur deux est d'accord pour connaître un ministre issu du parti politique présidé par Jordan Bardella, et ce dans n'importe quelle tranche d'âge.

En revanche, pour le camp présidentiel, les 65 ans et plus sont 65% à estimer que le Premier ministre doit penser à des politiques de Renaissance, alors que les moins de 35 ans rejettent cette idée à 62%. Des jeunes sondés qui souhaitent donc un renouveau au sommet de l'État.

*Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.