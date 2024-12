SONDAGE - 59% des Français souhaitent une démission d'Emmanuel Macron

D'après un sondage CSA pour Europe 1 Cnews et le "Journal du Dimanche", 59% des Français souhaitent voir Emmanuel Macron démissionner. Jeudi soir, lors d'une allocution télévisée, le chef de l'État a indiqué qu'il irait jusqu'au bout de son mandat.

"J'exercerai mon mandat pleinement, jusqu'au bout." Jeudi soir, à la suite de la démission de Michel Barnier consécutive à une censure, Emmanuel Macron a pris la parole devant les Français. Une allocution durant laquelle il a coupé court aux voix qui réclament sa démission, assurant qu'il restera à l'Élysée jusqu'à la fin de son mandat. Mais selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD*, 59% des Français souhaitent qu'il démissionne, un résultat en recul de trois points par rapport à une précédente enquête menée fin novembre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus les Français sont jeunes, plus ils veulent voir Emmanuel Macron démissionner

Dans le détail, 54% des hommes sont pour la démission du chef de l'État et 63% des femmes. CSP+, CSP- et Inactifs pointent respectivement à 53%, 63% et 61%, tandis que les classes d'âge sont toutes majoritairement favorables à ce que l'Élysée change de locataire prématurément, exception faite des 65 ans et plus qui pointent à 48%. Ainsi, plus les Français sont jeunes, plus ils veulent voir le président partir : 74% pour les 18-24 ans, 68% pour les 25-34 ans, 60% pour les 35-49 ans et 58% pour les 50-64 ans.

Mais c'est à l'aune des opinions politiques que cette question de la démission d'Emmanuel Macron tiraille les sondés. Les électeurs de gauche sont ainsi 61% à être favorables à cette idée dans leur globalité, mais seulement 46% au PS, 51% au sein des Verts et 89% chez LFI. À droite, les électeurs sont 46% à souhaiter le départ anticipé du chef de l'État : 32% chez LR, 84% pour le RN. Quant aux sympathisants de l'ex-majorité présidentielle, ils sont seulement 11% à vouloir qu'Emmanuel Macron n'aille pas jusqu'au terme de son mandat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 5 et 6 décembre sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.