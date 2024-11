SONDAGE - 62% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron démissionne en cas de censure du gouvernement Barnier

Le destin d'Emmanuel Macron est-il lié à celui de son Premier ministre, Michel Barnier ? C'est en tout cas ce que souhaite une majorité de Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et Le Journal du Dimanche*. Alors que l'ombre d'une censure du gouvernement se fait de plus en plus menaçante, 62% des sondés veulent qu'Emmanuel Macron quitte l'Élysée si Michel Barnier se voit forcer de déménager de Matignon.

Toutes les classes d'âges majoritairement favorables

Dans le détail, les hommes sont 59% à vouloir qu'Emmanuel Macron démissionne, et 64% des femmes. CSP+, CSP- et inactifs sont séduits par l'idée respectivement à hauteur de 58%, 65% et 62%, tandis que toutes les classes d'âge sont en majorité pour que la survie politique du Premier ministre soit liée à celle du chef de l'État. Les 65 ans et plus pointent à 54% d'opinion favorable, tandis que les 25-34 ans sont à 67%. Les autres classes d'âges sont entre les deux : 62% pour les 18-24 ans et les 60-64 ans, 66% pour les 35-49 ans.

Sans surprise, les électeurs macronistes sont très largement contre l'idée de voir le président démissionner avec seulement 18% de "oui". Ils sont d'ailleurs les seuls à vouloir qu'Emmanuel Macron mène son quinquennat jusqu'à son terme. Les électeurs de gauche sont ainsi 65% à vouloir la tenue d'une présidentielle anticipée. Un chiffre qui grimpe jusqu'à 91% des sympathisants LFI. Les électeurs des Verts sont 58% à le vouloir, et ceux du PS 55%.

À droite, la situation n'est guère meilleure pour Emmanuel Macron. Les électeurs sont 57% à vouloir qu'il quitte ses fonctions en cas de censure du gouvernement Barnier. Les Républicains sont les plus mesurés avec 52% d'opinion favorable, la plus courte majorité du sondage. Les Français qui glissent un bulletin RN dans l'urne sont en revanche 87% à souhaiter qu'il démissionne si ce scénario politique se produit.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 28 et 29 novembre sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.