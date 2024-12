Emmanuel Macron assure qu'il accomplira son mandat «pleinement, jusqu'à son terme»

Emmanuel Macron a affirmé jeudi, lors d'une allocution aux Français, qu'il mènerait son mandat "pleinement, jusqu'à son terme", malgré un nombre croissant de responsables politiques qui appellent à sa démission ou qui évoquent cette possibilité.

"Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de cinq ans et je l'exercerais pleinement jusqu'à son terme", a déclaré le président de la République, au lendemain du renversement du gouvernement de Michel Barnier par l'Assemblée nationale. Le départ du chef de l'État est souhaité par 59% à 61% des Français, selon des sondages Odoxa et Elabe publiés jeudi.

Plus de la moitié des Français favorables à sa démission

Selon les deux sondages publiés jeudi, les Français étaient partagés sur la motion de censure, mais six sur dix réclament la démission d'Emmanuel Macron .

Au RN, si Marine Le Pen n'a pas formellement réclamé une démission du président, elle estime que "la pression" à son endroit "sera évidemment de plus en plus forte" si "on ne prend pas la voie du respect des électeurs". Elle avait assuré mercredi que les députés lepénistes "laisseront travailler" le futur Premier ministre, afin de "coconstruire" un budget "acceptable pour tous". Mais les lignes rouges du RN "ne bougeront pas", a prévenu le député Jean-Philippe Tanguy. A gauche, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sur TF1 après l'allocution d'Emmanuel Macron, qu'il est "la cause du problème" et "s'en ira par la force des événements".

Les députés LR ont eux décidé jeudi de ne pas "censurer automatiquement" un gouvernement élargi aux socialistes, contrairement à un exécutif comprenant des Insoumis, sans pour autant s'engager à y participer.