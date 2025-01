Sondage : Macron presque au plus bas depuis les gilets jaunes, Bayrou ne décolle pas

La cote de popularité du président de la République est au plus bas, celle du Premier ministre ne décolle pas les 20%, a révélé un sondage Elabe publié jeudi. Les plus populaires sont Marine Le Pen, Jordan Bardella et Edouard Philippe.

La cote de popularité d'Emmanuel Macron se trouve au plus bas et celle du Premier ministre François Bayrou reste scotchée à 20%, la plus basse du quinquennat pour une prise de fonction, selon un sondage Ipsos pour la Tribune dimanche.

La popularité du président de la République a perdu deux points en ce début d'année pour se situer à 21%, soit pratiquement son plus bas historique chez Ipsos depuis la crise des gilets jaunes où il avait chuté à 20%.

18% de confiance pour E. Macron, 20% pour F. Bayrou

Dans un sondage Elabe publié jeudi, Emmanuel Macron avait battu un nouveau record d'impopularité depuis son accession à l'Elysée en 2017, ne recueillant la confiance que de 18% des Français.

Le Premier ministre François Bayrou se situe à 20%, la cote de popularité la plus faible lors d'une prise de fonction depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, loin derrière Gabriel Attal (37%), Michel Barnier (34%) et Elisabeth Borne (27%) à la même période.

Les membres du gouvernement les plus appréciés sont le ministre de l'Intérieur LR Bruno Retailleau (35%) et celui de la Justice Gérald Darmanin (33%). Tous deux devancent très largement la ministre de la Culture Rachida Dati et celui des Outre-mer Manuel Valls (18%).

M. Le Pen, J. Bardella et E. Philippe sur le podium

Le baromètre des potentiels successeurs d'Emmanuel Macron place en tête les RN Marine Le Pen qui gagne deux points par rapport à décembre à 34% et Jordan Bardella qui la talonne à 33% (+2 points).

En troisième position, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe cède 1 point à 30%, devant Bruno Retailleau qui fait un bond de 5 points à 25% pour passer devant Gabriel Attal (24%).

Enquête menée sur internet les 8 et 9 janvier auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.