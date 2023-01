Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz

Pour commémorer les 60 ans du traité de l'Élysée qui scelle l'amitié franco-allemande, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont tenu une conférence de presse commune ce dimanche, au sortir d'un Conseil des ministres franco-allemand. Une rencontre qui intervient alors que les deux pays multiplient les divergences sur divers sujets. Voici tout ce qu'il faut retenir de la conférence de presse commune des deux dirigeants.

"Rien n'est exclu", dit Macron au sujet des livraisons de chars Leclerc à l'Ukraine

La France n'exclut pas de livrer des chars de combat lourds Leclerc à l'Ukraine pour la soutenir dans sa guerre contre la Russie, a déclaré dimanche Emmanuel Macron au côté du chancelier Olaf Scholz, alors que Kiev réclame des chars, notamment à l'Allemagne qui détient la clé de la livraison de chars Leopard 2 par plusieurs pays européens.

"Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu et cela s'apprécie en effet collectivement", a déclaré le président français, tandis qu'Olaf Scholz, interrogé sur les Leopard, a déclaré que "la manière dont nous avons agi par le passé est toujours étroitement coordonnée avec nos amis et alliés et nous continuerons à agir en fonction de la situation concrète".

Une réponse européenne "ambitieuses" aux subventions industrielles américaines

La France et l'Allemagne ont défini dimanche une "ligne commune" en faveur d'une réponse européenne "ambitieuse et rapide" aux subventions industrielles américaines en matière de transition énergétique, a déclaré Emmanuel Macron. Cette action doit reposer "sur de la simplicité, sur une plus grande visibilité, sur nos dispositifs d'aide" et "apporter les bons outils de financement public comme privé", a affirmé lors de la conférence de presse le président français, à la manœuvre ces derniers mois pour convaincre les pays européens, et notamment l'Allemagne, d'engager un plan tout aussi massif que celui des Etats-Unis pour éviter la désindustrialisation de l'Europe.

Le pipeline d'hydrogène H2Med entre Barcelone et Marseille sera étendu à l'Allemagne

Le projet de pipeline européen d'hydrogène H2Med, visant à développer l'emploi de l'hydrogène sur le continent, va être étendu des pays du sud-ouest européen à l'Allemagne, a déclaré dimanche le président français Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse.

"Nous avons décidé d'élargir le projet H2Med qui, grâce à des financements européens, lie le Portugal, l'Espagne et la France (...), à l'Allemagne qui sera partenaire de cette stratégie d'infrastructures en matière d'hydrogène", a déclaré le président français à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre Paris et Berlin.