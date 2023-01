Conseil des ministres franco-allemand : l'occasion de plancher sur le sujet de l'Europe

Le couple franco-allemand fête ce jour le 60e anniversaire du Traité de l'Élysée. Signé le 22 janvier 1963, il scellait la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Pour l'occasion, le chancelier Olaf Scholz est à Paris et un conseil des ministres franco-allemand est prévu à la mi-journée. L'occasion pour Bruno Le Maire et son homologue allemand de plancher sur la réponse de l'Europe au plan américain pour subventionner l’industrie outre-Atlantique.

Deux grands sujets : l'inflation et le verdissement de l'industrie européenne

Ce sont deux grands sujets de préoccupation pour le ministre de l'Économie Bruno Le Maire : la lutte contre l'inflation et le verdissement de l'industrie. Deux secteurs où les marges de manœuvre des États membres de l'Union sont limitées par les règles européennes.

Les aides pour un projet d'industrie verte ne représentent donc jamais plus de 30% des investissements nécessaires à la construction de l'usine en France, contre 80% aux États-Unis avec l’Inflation Reduction Act.

Un partenariat vert ?

Pour répondre à ce déséquilibre, la France et l’Allemagne ont proposé en décembre dernier un partenariat vert entre l'Union européenne et les États-Unis avec des normes conjointes et des régimes de subventions. Depuis, rien n'a avancé. La France réfléchit avec ses partenaires allemands à une approche convergente, confie le gouvernement. Tout cela devra être discuté au Conseil européen courant février.

Bruno Le Maire et son homologue allemand doivent aussi se rendre aux États-Unis, avec deux commissaires européens, dans les prochaines semaines.