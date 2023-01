60 ans du Traité de l'Élysée : le couple franco-allemand de retour sur le devant de la scène ?

Le départ d'Angela Merkel puis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le couple franco-allemand bat de l'aile. Ce dimanche, les deux pays vont tenter d'apaiser les tensions à l'occasion des 60 ans du Traité de l'Élysée qui avait posé les bases d'une coopération et d'une amitié franco-allemande. Ainsi, 120 parlementaires allemands et autant de français se retrouveront à la Sorbonne ce dimanche matin pour écouter les discours des Présidentes de l’Assemblée nationale et du Bundestag, ainsi que ceux d’Emmanuel Macron et d’Olaf Scholz. S'ensuivra un conseil des ministres franco-allemand (déjà reporté deux fois ces derniers mois) puis une conférence de presse commune à 17 heures des deux dirigeants.

Entre les différents participants, les sujets de conversation ne devraient pas manquer. Là où des convergences de vues pouvaient exister, de nombreux dossiers provoquent maintenant de la friture sur la ligne entre Paris et Berlin. Notamment la réforme du marché européen de l’électricité, l'Allemagne refusant de dissocier le prix du gaz de celui de l'électricité.

Macron et Scholz sur la même ligne ?

Des divergences subsistent également s'agissant de la réponse à donner à l'Inflation Reduction Act, le plan de protectionnisme américain. La France pousse pour établir des mesures à l'échelle européenne tandis que Berlin souhaite privilégier ses entreprises.

Mais rien de tel qu’un anniversaire pour sceller une réconciliation. Emmanuel Macron et Olaf Scholz prendront donc soin d’insister sur le fait qu’ils sont sur la même ligne. Reste désormais à savoir laquelle. Les deux dirigeants sont notamment attendus sur la question du soutien stratégique à l’Ukraine alors que Kiev presse Berlin d’envoyer des chars Leopard, et exhorte Paris à acheminer des chars Leclerc.