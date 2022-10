Rentrée parlementaire : de quoi vont discuter les députés et les sénateurs ?

La tension est à son comble et le programme est chargé pour cette rentrée parlementaire. Plusieurs textes sont déjà au centre de l'attention, notamment ceux concernant l'assurance chômage, le budget et le plus sensible : celui de la réforme des retraites. Les oppositions sont déjà vent debout face à un gouvernement n'exclut pas, lui, d'avoir recours au 49.3. Ce dernier ne sera cependant pas au programme pour le retour des députés au Palais-Bourbon. Pas de projet de loi pour la rentrée, mais une discussion au cours de laquelle la majorité compte pousser le RN et LFI à se positionner clairement sur Vladimir Poutine et les sanctions contre Moscou.

Ambiance tendue en perspective

"Nous allons les renvoyer dans les cordes en rappelant leurs déclarations passées", assure un cadre de la macronie. Un peu plus tard dans la journée débutera le débat sur le premier texte présenté par le gouvernement : la réforme de l'assurance chômage. Avec une ambiance tendue en perspective puisqu'il s'agit de prolonger les règles controversées adoptées lors du précédent quinquennat. Celles-ci arrivent à échéance à la fin du mois.

Le gros morceau sera la semaine prochaine, avec l'examen des budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Les fameux PLF et PLFSS qui devraient enflammer les hémicycles tout au long de l'automne. Côté Sénat, c'est aussi la rentrée aujourd'hui, avec en première lecture, très vite, le projet de loi sur les énergies renouvelables, puis un autre sur la sécurité. En tout cas, les parlementaires le savent. Dès cette semaine, le rythme sera très élevé. Tous s'attendent à enchaîner les séances de nuit.