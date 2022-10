La rentrée parlementaire s'annonce agitée à l'Assemblée nationale

Lundi après-midi, les parlementaires font leur rentrée à l'Assemblée. Après deux mois de vacances, les députés vont faire leur retour au Palais-Bourbon dans une ambiance qui s'annonce particulièrement tendue. Les sujets de débat ne manqueront pas. C'est un programme chargé qui attend les députés, avec au menu, entre autres, la réforme de l'assurance chômage, le vote du budget et, d'ici la fin de l'année, la redoutée réforme des retraites.

Un dialogue qui pourra être difficile

Le gouvernement va devoir trouver le point d'équilibre entre la volonté de réformer et le dialogue nécessaire dans une assemblée divisée en trois blocs. Invitée dimanche du 13h de France 2, Yaël Braun-Pivet est confiante pour ce retour dans l'hémicycle. "C'est cette méthode qui nous a permis, au mois de juillet, d'adopter un certain nombre de textes, le dialogue au sein de l'Assemblée, le dialogue avec nos collègues sénateurs également. Il nous semble à tous que c'est la seule méthode qui vaille pour pouvoir réformer dans l'intérêt de nos concitoyens. "

Le dialogue, oui, mais jusqu'à un certain point. Si la majorité devra s'appuyer sur Les Républicains pour faire passer la plupart des textes, LR a d'ores et déjà indiqué qu'ils ne voteraient pas le budget. Cela devrait contraindre le gouvernement à avoir recours au 49.3, article précieux de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans vote et qui pourrait également être utilisé pour la réforme des retraites. Les prochaines semaines promettent quoi qu'il arrive des débats pour le moins agités dans l'hémicycle.