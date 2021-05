Regain de popularité pour Macron et Castex

Emmanuel Macron et Jean Castex enregistrent respectivement une hausse de 3% et 4% de leur cote de popularité au mois de mai, selon un sondage Ifop* pour Le Journal du Dimanche. Ainsi, 40% des Français se disent satisfaits de l'action du chef de l'Etat. Celui-ci progresse particulièrement chez les plus jeunes, avec une cote de 51% chez les 18-24 ans, soit une augmentation de 8 points par rapport à avril.

Le mécontentement des artisans et commerçants

Emmanuel Macron grappille aussi sur sa droite, à un mois des élections départementales et régionales : +4 points chez les sympathisants Les Républicains (34% de satisfaits) et +6 points chez ceux du Rassemblement national (19%). Après une longue période de fermeture d'une partie des petits commerces en raison de l'épidémie, et malgré les aides et la réouverture progressive, sa cote dégringole de 19 points à l'inverse chez les artisans et commerçants, avec un tiers de satisfaits.

Quant au Premier ministre, sa popularité s'établit désormais à 38%, son plus haut depuis six mois.

*Enquête réalisée par questionnaire autoadministré en ligne et par téléphone du 12 au 20 mai 2021, selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1.928 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur de 1 à 2,3 points.