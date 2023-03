Réforme des retraites : la motion de censure transpartisane peut-elle aboutir ?

Il n’y aura donc pas eu de vote sur la réforme des retraites. Incertains quant à l’issue d’un potentiel scrutin, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont choisi de passer par le 49.3. L’article de la Constitution permet désormais aux oppositions de déposer des motions de censure visant à faire chuter le gouvernement et par la même occasion, rendre caduc le projet de réforme. Celles-ci devraient être débattues dans l’hémicycle lundi. Face à cela, le gouvernement est-il menacé aujourd'hui ? Est-ce que l'une de ces motions de censure pourrait aboutir ?

Le groupe LIOT, seule menace

Une seule motion de censure pourrait éventuellement être menaçante : celle du groupe centriste LIOT, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires. S’il s’agit d’une initiative du plus petit groupe de l’Assemblée nationale, 20 députés, c’est bel et bien l’unique motion susceptible de recueillir les voix des députés de la Nupes comme celle des élus du Rassemblement national. Mais attention à certaines conditions. Pour aboutir, la motion transpartisane doit recueillir la majorité absolue, soit 287 voix.

Autrement dit, les voix des seuls députés de la Nupes, du Rassemblement national, du groupe LIOT et des non-inscrits ne suffiraient pas. Car aujourd’hui, cet ensemble d’oppositions ne représente que 262 voix. Là encore, ce sont les votes des députés Républicains qui s’annoncent décisifs. Pour atteindre la majorité absolue, au moins 25 voix LR seraient nécessaires. Ce qui semble toutefois, à ce stade, peu probable. La direction des Républicains assure que son groupe ne soutiendra aucune fronde.