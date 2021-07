Réforme de retraites : Emmanuel Macron veut tenir sa promesse de campagne

Ce mardi les partenaires sociaux ont rendez-vous à l'Elysée pour faire le point sur divers sujets, dont celui des retraites. Les huit chefs de file des centrales syndicales et patronales sont conviés en fin de matinée. Si la réforme a été suspendue pendant la crise sanitaire du Covid-19, Emmanuel Macron souhaiterait la relancer avant la fin du quinquennat. Mais à quelques mois de la présidentielle, le pari est risqué. Difficile de savoir ce que le président de la République a en tête.

Une promesse de campagne

Cette réforme était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. A l'approche d'un nouveau scrutin national, le chef de l'Etat veut éviter que l'aile droite de l'échiquier politique ne lui reproche de ne pas l'avoir tenu. Il veut mener cette réforme, même si l'ampleur du chantier sera certainement revue à la baisse.

Emmanuel Macron ne cesse de répéter que le statu quo n'est plus envisageable et ce système n'est plus à l'équilibre.

Une prise de parole attendue

Si la réunion ne devrait pas donner lieu à des annonces. "C'est vraiment une réunion d'écoute sur plusieurs sujets", souligne-t-on de source gouvernementale. Une prise de parole du président de la République est attendue d'ici la mi-juillet, qui doit permettre de définir le cap de la fin du quinquennat, en particulier sur les réformes qu'il souhaite lancer et éventuellement sur un remaniement "technique". Emmanuel Macron "s'exprimera prochainement", "probablement" avant le 14 juillet, a confirmé dimanche sur Radio J le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

La réforme est loin de faire l'unanimité au sein du gouvernement. Parmi les ministres favorables, plusieurs sont tout de même dubitatifs sur le calendrier : l'élection présidentielle de 2022 approche et le variant Delta fait craindre une reprise épidémique.