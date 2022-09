Réforme des retraites : le gouvernement va-t-il dégainer le 49.3 ?

Un jour important pour nos impôts et pour notre santé. Le premier budget du quinquennat et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale sont présentés ce lundi en Conseil des ministres. Dernière ligne droite avant que le texte n'arrive à l'Assemblée nationale. Les débats s'annoncent d'ores et déjà houleux. Et la question de la réforme des retraites agite l'opposition. L'exécutif a envisagé de la faire passer par amendements, évoquant même la possibilité d'un recours au 49.3. Même si pour le moment, cette réforme ne figure pas dans le projet de loi.

Un dîner sur le sujet organisé mercredi

La première mouture du budget de la Sécurité sociale, présenté ce matin, ne devrait pas intégrer la réforme des retraites. Cependant, la piste d'un futur amendement n'est pas abandonnée. L'option reste sur la table, tout comme celle d'un texte spécifique en début d'année prochaine. Autrement dit, la question de la méthode n'a pas encore été tranchée pour savoir quelle formule sera retenue. Il faudra donc patienter au moins jusqu'à mercredi. Un dîner consacré à la réforme des retraites est prévu autour du président et de la Première ministre, de membres du gouvernement et de plusieurs poids lourds de la Macronie, dont François Bayrou.

Vers un 49.3 ?

Objectif : ramener le calme dans la majorité, alors que le patron du MoDem a répété tout le week-end son opposition à un passage en force via un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Des prises de position dont Emmanuel Macron doit tenir compte, même s'il est déterminé à aller vite, confie un ministre. S'il n'a pas encore tranché sur la forme, le chef de l'État a déjà décidé : sur le fond, la réforme des retraites doit être mise en œuvre à l'été 2023, martèle son entourage.

De son côté, Elisabeth Borne a promis lundi "la recherche de compromis" sur la méthode sans pour autant exclure le recours à l'article 49.3. "Ma méthode c'est le dialogue, la recherche de compromis. En même temps, les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqués, c'est vrai sur le budget, c'est vrai sur les réformes importantes qu'on veut porter", a affirmé sur BFMTV et RMC la cheffe du gouvernement. L'article 49.3 est "un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage", a-t-elle souligné.

"Chemin classique" ou 49.3, pour l'heure une chose semble certaine, la méthode envisagée pour la réforme des retraites sera rendue publique "d'ici à la fin de la semaine".