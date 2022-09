Les cinq mesures à retenir du projet de loi de finances, présenté ce lundi

Le projet de loi de finances sera présenté en conseil des ministres lundi. Déjà largement commenté par la majorité et l'opposition, la présentation de ce texte est très attendue par le Parlement. Le projet de loi donnera la trajectoire budgétaire de l’année à venir. Bouclier tarifaire, allègement des impôts de production, augmentation de "Ma Prime Renov'"… Cinq mesures phares sont à retenir.

Nouveau barème pour les impôts, fin progressive de la CVAE et bouclier tarifaire 2.0

La première mesure à retenir, c’est le bouclier tarifaire nouvelle formule. En 2023, la hausse des factures d’électricité et de gaz sera plafonnée à 15%. Il coûtera à l’État 16 milliards d’euros. Pour le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a déjà dévoilé qu’il allait relever le barème de l’impôt sur le revenu, sa deuxième mesure. Il en coûtera 6,2 milliards d’euros à l’État et évitera aux Français les plus modestes de devenir imposable du seul fait des hausses de salaires liées à l’inflation.

Dans ce projet de loi de finances, il y aura aussi l’allégement de la CVAE, un impôt de production que paient les entreprises. La CVAE devait disparaitre dès l’an prochain, elle sera finalement supprimée en deux ans. En 2023, elle sera allégée de 2 milliards d’euros puis à nouveau 2 milliards d’euros en 2024. Le gouvernement devrait également gonfler l’enveloppe du dispositif "Ma Prime Rénov'". Il passerait à 2,6 milliards d’euros et devrait être concentré sur les rénovations globales plutôt que sur les petits gestes. Enfin, le projet de loi devrait contenir l’augmentation des dépenses de la mission Travail de près de 7 milliards d’euros, notamment pour soutenir l’apprentissage.