Que pensent les Havrais de la démission d'Edouard Philippe ?

Il n'est plus Premier ministre, il est donc maire du Havre à plein temps. Edouard Philippe va pouvoir se consacrer à sa ville, maintenant qu'il a démissionné du gouvernement vendredi, remplacé par Jean Castex. Mais que pensent les Havrais de ce retour ? Europe 1 a tendu son micro dans les rues de la cité d'Auguste Perret.

Dans les rues du Havre, beaucoup sont satisfaits du retour d'Edouard Philippe...

Tous ceux que nous avons rencontrés se disent ravis et impatients du retour de celui qui ne cesse de rappeler son enracinement au Havre, et n'hésite pas à décrire le goût "salé" de ses tripes. Pour Nadine, Havraise depuis 50 ans, le retour d'Édouard Philippe était une évidence. "Je suis contente qu'il soit revenu, parce que je trouvais qu'il était bien, qu'il était valable (sic). Il adore le Havre, la plage du Havre, il en parle souvent. Il y est souvent, on le rencontre même un peu partout", souligne-t-elle.

Adrien, 21 ans, décrit, lui, Edouard Philippe comme son idole. Une admiration finalement renforcée par sa démission. "Ça prouve qu'il aime quand même beaucoup sa ville, parce qu'il a renoncé à un poste beaucoup plus haut placé. C'est quand même quelque chose de très valeureux, au lieu de rester Premier ministre et de profiter de tous les avantages", vante-t-il.

... Mais beaucoup s'inquiètent aussi de ses ambitions

Mais si de nombreux Havrais sont contents du retour d'Édouard Philippe, beaucoup se posent tout de même la question de l'avenir. Certains lui prêtent des ambitions pour la présidentielle de 2022. Et ce serait une grande déception pour Myriam. "J'espère qu'il sera effectivement un vrai maire et que ça n'est pas qu'un tremplin. Il a été élu pour être maire, pas pour laisser son premier adjoint prendre le pouvoir quelques mois ou quelques temps", tranche-t-elle.

En tout cas, les Havrais attendent de voir la suite, son arrivée en ville, possiblement dès ce vendredi soir, et surtout son premier conseil municipal, qui aura lieu dimanche matin.