Présidentielle : quelles sont les intentions de vote des femmes ?

Un vote parfois similaire aux hommes. À six mois de la présidentielle, l'Ifop a réalisé un sondage pour le magazine Elle sur les préférences de la gent féminine parmi les candidats actuels. Une enquête qui nous apprend notamment que 25% des femmes voteraient pour le président sortant Emmanuel Macron, soit exactement le même pourcentage chez les hommes.

>> LIRE AUSSI - Les électeurs de gauche massivement tentés par le vote Macron à la présidentielle

Les femmes particulièrement sensibles aux candidatures de droite

Mais ce n'est pas tout, derrière, Marine Le Pen est la plus plébiscitée parmi l’électorat féminin, 1 électrice sur 5 se dit prête à voter pour elle, c’est plus que chez les hommes, où la présidente du Rassemblement national obtiendrait 16% des voix. Les femmes sont également particulièrement sensibles aux candidatures de droite selon ce sondage, puisque Xavier Bertrand, Éric Zemmour et Marine Le Pen réuniraient à eux trois 46% des suffrages.

La santé, la sécurité et le pouvoir d’achat

L’autre enseignement de ce sondage, c’est qu’Éric Zemmour est le candidat qui connait le plus grand écart entre les hommes et les femmes : 12% des électrices sont prêtes à voter pour lui, contre 17% des hommes. Le polémiste se positionne néanmoins devant toute la gauche, Jean-Luc Mélenchon plafonne à 8%, Anne Hidalgo et Yannick Jadot à 7%... Enfin, le sondage évoque les principales préoccupations des femmes pour 2022, et trois thèmes occupent le podium : la santé, la sécurité et le pouvoir d’achat.