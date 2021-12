Congrès LR : pourquoi le premier tour se clôt dans l'incertitude

ANALYSE

C'est en début d'après-midi que nous connaîtrons les résultats du premier tour de la primaire LR qui désignera le candidat du parti à l'élection présidentielle. Les 140.000 adhérents peuvent encore voter par voie électronique jusqu'à 14 heures. Christian Jacob, le président des Républicains, rendra public les résultats lors d'une conférence de presse à 14h30. Bien malin qui arrivera à prédire qui de Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Xavier Bertrand ou Philippe Juvin arrivera en tête.

Les candidats attendent "sereinement" les résultats

Comment les cinq candidats LR vivent-ils la pression ? "Sereinement", confient les équipes des prétendants à l'investiture LR, même si l'absence de sondages et de remontées des bureaux de vote rend le scrutin particulièrement stressant. Ce scrutin est également ouvert car aucun candidat ne s'est vraiment détaché lors des différents débats.

Personne, donc, ne peut se risquer au moindre pronostic et il y aura forcément des déçus. Alors, les candidats se préparent comme ils le peuvent. Valérie Pécresse s'est accordée une parenthèse au théâtre mercredi soir et suivra l'annonce des résultats depuis son QG du 8ème arrondissement de Paris. De son côté, Michel Barnier effectuera une balade à vélo matinale avant de rassembler lui aussi ses troupes dans son QG pour suivre la conférence de presse de Christian Jacob.

Une incertitude totale et inhabituelle du scrutin

Éric Ciotti, lui, a prévu de réunir ses proches à côté du siège du parti, dans un restaurant de la rue Vaugirard. Le Niçois rêve d'un second tour et planche déjà sur la stratégie à adopter en cas de qualification au second tout. Philippe Juvin se rend en province pour raisons familiales. Quant à Xavier Bertrand, il a passé la soirée d'hier en famille, chez lui, à Saint-Quentin, avant de prendre la route ce matin pour Paris. "C'est la fin d'une élection très particulière", résume son entourage qui souligne l'incertitude totale et inhabituelle qui règne sur le scrutin.