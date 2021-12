Présidentielle : comment se déroule le vote pour désigner le candidat LR ?

Depuis 8 heures ce mercredi matin, les 140.000 adhérents des Républicains sont appelés aux urnes électroniques pour désigner celui ou celle qui représentera le parti lors de l'élection présidentielle de 2022. Un scrutin à deux tours, dont le premier court jusqu'à jeudi 14 heures, qui se tient au lendemain du quatrième débat entre les cinq personnes en lice, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin, et Éric Ciotti. Quant au second tour, il débute vendredi à 8 heures et s'achève samedi à 14 heures.

Un niveau maximal de sécurité

C'est donc samedi dès 14h30 que les adhérents LR vont connaître leur champion pour 2022. Et pour éviter toute contestation possible de l'un des candidats, tous seront représentés au siège du parti par un membre de leur équipe, qui découvrira l’issue du vote, en présence d’un huissier chargé d’assurer la sécurité du scrutin. "On est sur le niveau maximal de sécurité, avec des codes envoyés par téléphone portable, avec des vérifications", confirme au micro d'Europe 1 Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains. "Une étape nécessaire", selon ce dernier qui "parait technique mais est très politique". Et pour cause, c'est via cette sécurité dans le scrutin électronique que "les résultats seront acceptés par tous, y compris par ceux qui sont déçus".

Se projeter sur le meeting du 11 décembre

Par ailleurs, Christian Jacob appellera personnellement les candidats pour leur annoncer les scores. Le président des Républicains a également souhaité qu’il n’y ait pas de campagne de second tour, une nouvelle précaution pour éviter la moindre dissension. Et c'est dans la même optique qu'il n'y aura pas de festivités officielles à l'annonce des résultats samedi. LR concentre tous ses efforts à l’organisation du grand meeting du 11 décembre, porte de Versailles à Paris.