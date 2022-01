Présidentielle : comment Valérie Pécresse compte s'imposer face à Emmanuel Macron

En bonne place dans les sondages, Valérie Pécresse ne parvient pas, pour l'instant, à tuer le match au premier tour. La candidate LR mise sur les thématiques liées à l'identité et l'immigration pour s'imposer dans la campagne face à ses concurrent Eric Zemmour et Marine Le Pen. Mais quelle est sa stratégie, à long terme, pour instaurer un duel avec Emmanuel Macron en vue du second tour de la présidentielle ?

Fermeté sur le fond, modération sur la forme

Valérie Pécresse est convaincue d’une chose : la campagne se jouera à droite, sur les thématiques liées à l’identité, largement défendues également par Éric Zemmour et Marine Le Pen . La candidate des Républicains occupe le terrain : elle était en Grèce ce week-end pour appeler à renforcer les frontières extérieures de l’Europe. Et, pour afficher sa crédibilité, elle met en avant son expérience de présidente de région et d’ancienne ministre, censée trancher avec l’amateurisme supposé de ses deux concurrents.

Autre argument qu’elle fait valoir : elle revendique sa fermeté sur le fond mais une certaine modération sur la forme. La dernière polémique déclenchée par Éric Zemmour sur l’inclusion des enfants handicapés à l’école lui offre ainsi l’occasion d’apparaître plus rassurante que ces adversaires.

Instaurer un duel avec Macron

Mais, à long terme, et en vue d’un éventuel second tour, c’est avec Emmanuel Macron que la candidate veut instaurer un duel. Une stratégie également adoptée par Marine Le Pen, comme en témoigne sa dernière vidéo de campagne, tournée devant le Louvre, où le chef de l’Etat avait célébré sa victoire il y a cinq ans. A ce stade, c’est bien la présidente du Rassemblement national que les sondages donnent en finale. Le défi est donc capital pour Valérie Pécresse, dont l’entourage est persuadé qu’une qualification au second tour serait synonyme de victoire.