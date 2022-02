Présidentielle : à Toulon, Marine Le Pen incarne le rôle de cheffe des armées

Marine Le Pen était vendredi à la base navale de Toulon, pour présenter son programme pour la défense. L'occasion pour la candidate Rassemblement national de travailler sa posture régalienne et de se placer en première opposante d' Emmanuel Macron.

La conférence de presse a eu lieu au bord d’un petit bateau navigant à quelques centaines de mètres des navires de la marine nationale stationnés dans la rade de Toulon. Marine le Pen a présenté le volet défense de son programme. La candidate RN a particulièrement visé Emmanuel Macron. "Le quinquennat Macron a ajouté la faillite morale dans sa gestion de la défense . Deux exemples à retenir sont les propos publics humiliants tenus à l'encontre du chef d'état-major des armées qui ont conduit à sa démission ou encore des membres du gouvernement préférant célébrer au Vietnam, en Algérie, au Kosovo ou au Rwanda, les ennemis de la France."

Une série de mesure pour la défense

La candidate propose une longue série de mesures : la sortie du commandement intégré de l’Otan, la modernisation de la force de dissuasion nucléaire, la négociation d’une entente avec la Russie, ou encore une augmentation du budget de la défense… "L'effort de défense doit être important mais être durable. Je l'ai fixé à 55 milliards par an en 2027", ajoute-t-elle au micro d'Europe 1. Ce moment permet à Marine Le Pen de montrer sa capacité à incarner le rôle du cheffe des armées et d'insister sur la crédibilité de son programme.

Son atout principal, selon ses proches, réside dans la course qu’elle livre avec Valérie Pécresse et Eric Zemmour pour l’accès au second tour de la présidentielle. Et à moins de 100 jours de l'échéance, elle reste en tête des sondages devant les deux candidats de droite.