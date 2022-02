Sondage : Le Pen, Pécresse, Zemmour au coude à coude, Mélenchon creuse l'écart à gauche

Emmanuel Macron a perdu un point d'intentions de vote en un mois (24%) mais reste largement en tête du premier tour de la présidentielle devant un trio composé de Valérie Pécresse (15,5%, =), Marine Le Pen (15%, -0,5) et Eric Zemmour (14,5%, +1,5), selon un sondage Ispos-Soprasteria publié vendredi. Dans cette grosse enquête (12.499 personnes interrogées) pour le Cevipof, la Fondation Jean-Jaurès et Le Monde, le mouvement le plus notable est la progression du polémiste d'extrême droite qui revient à la hauteur de ses deux rivales à droite, en profitant de leur sur place ou de leur légère régression.

Jean-Luc Mélenchon creuse l'écart

À gauche, le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon continue à faire la course en tête (9%, +1). Il creuse même légèrement l'écart sur l'écologiste Yannick Jadot (7%, =) et sur l'ancienne ministre Christiane Taubira (5%, =). Le candidat communiste Fabien Roussel est aussi en progression (3,5%, +1) et dépasse la socialiste Anne Hidalgo, en baisse (2,5%, -1).

Macron battrait Zemmour 62% - 38%

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait dans toutes les configurations, avec des scores stables : 54% - 46% face à Valérie Pécresse (Les Républicains) et 57% - 43% contre Marine Le Pen (RN). Le président sortant battrait Eric Zemmour par 62% - 38%. 65% des personnes interrogées se disent certaines d'aller voter, soit une baisse d'un point par rapport à janvier, et cinq points au-dessous du niveau atteint en février 2017 avant la précédente présidentielle. En termes de préoccupations, le pouvoir d'achat arrive largement en tête (52%), avec une forte progression (+ 8 points en un mois) alors que celle pour l'épidémie de Covid régresse fortement (18%, - 17), pour se retrouver au 7e rang.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage. Sondage réalisé du 3 au 7 février par questionnaire auto-administré en ligne, auprès d'un échantillon de 12.499 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française, inscrite sur les listes électorales, âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 0,2 et 0,9 points.