«Il faut défendre la patrie» : Au Lavandou, la commune va verser 64.000 euros à l'armée française

Alors que la Russie menace de plus en plus l'Europe, la France ainsi que ses voisins européens souhaitent se réarmer, notamment en relançant les industriels du secteur de la défense. Mais pour ça, l'État doit trouver les fonds. C'est pourquoi, la commune du Lavandou, dans le Var, a décidé d'allouer 64.000 euros à l'armée française.

Une enveloppe surprenante. La commune du Lavandou, dans le Var, a décidé d'allouer 64.000 euros à l'armée française, une décision été votée en conseil municipal lundi. Étonnant lorsque l'on sait que les collectivités se plaignent généralement de manquer de dotation de l'État. Concrètement, la somme versée par la municipalité est l'équivalent de 10 euros par habitant.

Le chèque sera remis au ministère de la Défense après validation des services de la préfecture. C'est une première en France, et pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue dans cette petite commune balnéaire.

Une mesure qui divise

Au Lavandou, les 6.400 habitants vont donc contribuer à l'effort de défense. Une décision du conseil municipal qui étonne, mais certains jugent l'idée intéressante. "C'est rien dix euros, surtout ici. Il faut défendre la patrie", réagit un premier habitant de la commune. "C'est assez normal avec la situation actuelle. Il faut savoir si on veut avoir une vraie défense en France", estime un second. "Il faudrait le faire à l'échelle de la France. Parce que le jour où on sera attaqué, on sera content qu'on nous aide", justifie de son côté cet homme.

En revanche, d'autres habitants se montrent sceptiques, voire mécontents. "Tout le monde se sert la ceinture et lui, il donne de l'argent avec celui des autres", déplore un premier. Alors que certains estiment "qu'il y a des priorités avant les efforts de guerre", d'autres se demandent si l'argent va aller "là où ça doit aller". Face à l'incertitude, le maire de la commune justifie sa décision.

"Puisque nos comptes sont excédentaires, pourquoi ne pas aider l'État endetté ?", soutient Gil Bernardi. "La sécurité de notre pays intéresse tout le monde. Donc, est-ce qu'une commune peut s'emparer de cette question-là ? Je pense que oui. Il y en a aussi qui sont intéressés de savoir si on allait acheter des fusils mitrailleurs, peut-être un sous-marin de poche. Non, pas tout de suite. On va faire ce que nous pouvons faire à notre petit niveau", explique l'édile. Un petit geste pour montrer notre solidarité envers notre pays, conclut le maire du Lavandou.