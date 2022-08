Présidence du RN : qui de Jordan Bardella ou Louis Aliot pour succéder à Marine Le Pen ?

Au Rassemblement national, c'est la guerre entre Louis Aliot et Jordan Bardella pour la succession de Marine Le Pen. Et l'une des actualités politiques en cette rentrée, c'est le congrès du RN dont la campagne va se dérouler dans les prochaines semaines. Objectif : élire le président du parti. Deux noms, bien connus des militants, s'opposent. Jordan Bardella, député européen, grand favori du scrutin, qui occupe ce poste par intérim, et Louis Aliot, maire de Perpignan, et cadre historique du parti à la flamme. C'est un exercice inédit pour le Rassemblement national, dont le chef ne portera pas, pour la première fois, le nom "Le Pen".

Un vote légitimant

Cependant, les deux candidats sont des fidèles de la députée du Pas-de-Calais. En effet, leurs deux lignes politiques ne sont pas si éloignées.

Tous deux se revendiquent du marinisme, même si certains prêtent un marqueur identitaire plus fort à Jordan Bardella, quand d'autres voient en Louis Aliot l'un des premiers artisans de la dédiabolisation. En interne, ce duel est plutôt bien vu. Réalisé dans de bonnes conditions, ce congrès prouverait la maturité du parti. Si Jordan Bardella, le favori, l'emporte, le vote des militants le légitimerait définitivement pour incarner l'avenir du Rassemblement national.

Résultats le 5 novembre

Marine Le Pen, de son côté, ne tranche pas entre les deux prétendants et veut simplement un débat serein. Présidente du groupe à l'Assemblée nationale, c'est de toute façon elle qui gardera la main. Avec 89 députés, le cœur du Rassemblement national se situe désormais au Palais-Bourbon.

Louis Aliot réunit ses soutiens samedi dans son fief des Pyrénées-Orientales pour lancer sa campagne. Les deux candidats doivent réunir 70 parrainages d'élus avant le 9 septembre pour valider leur candidature. Le vote électronique débutera le 30 pour un mois. Les résultats seront annoncés lors du congrès samedi 5 novembre à Paris.