INTERVIEW

Après la victoire de l'équipe de France contre la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2024, l'homme du match, le défenseur Jules Koundé, a appelé à "faire barrage au Rassemblement national" au second tour des élections législatives, qui selon lui est "un parti qui est contre nos valeurs, les valeurs de vivre-ensemble, de respect et qui souhaite diviser les Français". Une description qu'a rejetée en bloc Louis Aliot, le maire RN de Perpignan, au micro de Pascal Praud et vous sur Europe 1. "Il suit ce qui est devenu une tarte à la crème permanente de la caste des footballeurs", a-t-il assuré. "Je lui dirais qu'il vienne en discuter et il verra quelles sont nos vraies valeurs, notre véritable programme et qu'on est très loin de la caricature". L'élu local se dit ainsi "prêt à le rencontrer" et soutient que le joueur "s'apercevra qu'il a beaucoup été trompé".