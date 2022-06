Jordan Bardella souhaite continuer à présider le RN

Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national jusqu'en septembre, a souhaité jeudi rester à ce poste, après la décision de Marine Le Pen de renoncer à "la tête" du parti pour se consacrer à la présidence du groupe RN à l'Assemblée nationale.

"Je pense que le chemin que nous avons fait avec Marine Le Pen depuis un an a porté ses fruits puisque nous avons réuni 42% des voix à la présidentielle et obtenu 89 députés" lors des législatives, a indiqué M. Bardella sur France Inter, interrogé par une auditrice sur ses intentions.

Une élection interne ?

"Je proposerai aux adhérents de poursuive le chemin qui a été tracé depuis maintenant un an et qui, je crois, d'après les résultats a plutôt bien fonctionné", a-t-il ajouté, parlant de "continuité". Interrogé sur une éventuelle candidature de Louis Aliot à la présidence du RN, le maire de Perpignan, M. Bardella a souligné "le respect et l'amitié mutuels entre Louis et moi".

"Il y aura une élection interne. S'il y a plusieurs candidats, je trouverai ça sain pour la démocratie au sein du mouvement", a-t-il affirmé.