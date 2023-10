Position de LFI sur le conflit Israël-Hamas : «Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le premier imam de France», tacle Louis Aliot

Louis Aliot n'approuve pas la position des élus insoumis sur le conflit entre Israël et le Hamas. Ce mercredi dans l'émission Punchline, le maire RN de Perpignan a estimé que La France insoumise était dans son "rôle de clientélisme électoral", en refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. "Ils sont élus par le communautarisme, ils défendent le communautarisme, c'est-à-dire la défense d'un certain nombre de combats à l'étranger ou religieux. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le premier imam de France", a taclé l'édile issu du Rassemblement national au micro d'Europe 1 et CNews.