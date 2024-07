Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : «Les gens ont peur du Nouveau Front populaire et d'Emmanuel Macron», assure Louis Aliot

INTERVIEW

Alors que le premier tour des élections législatives a placé le Rassemblement national (RN), des alliances et des désistements se profilent entre les parties pour lui faire barrage. Une position que critique Louis Aliot, au micro de Pascal Praud et vous sur Europe 1. Pour le maire de Perpignan, "il y a des habitudes, des automatismes, des manichéismes où il faut être contre le RN par principe, même s'il est en tête des suffrages". Il souligne également que "la peur a changé de camp" et que les électeurs "ont peur de la France insoumise et du Nouveau Front populaire, ainsi que d'Emmanuel Macron qui fait n'importe quoi».