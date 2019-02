Pour Laurent Wauquiez, les djihadistes français capturés au Levant "ne doivent en aucun cas revenir sur le sol français"

Comment faut-il traiter les djihadistes français qui rentrent en France ? Le gouvernement a longtemps assuré que les quelque 150 djihadistes français capturés en Syrie ou en Irak devaient être jugés sur place. Mais après le retrait des troupes américaines, 130 djihadistes français pourraient être rapatriés dans l'Hexagone, selon une information de BFM TV. "Pourquoi ne pas les confier à la justice en Irak ? Pourquoi ne pas les confier à la justice en Syrie ? Pourquoi ne pas faire des déchéances de nationalité ?", s’est agacé dimanche Laurent Wauquiez, le président des Républicains, au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Echos.

"Il y a des solutions qui existent, ce sont ces solutions que je demande au gouvernement de prendre, mais ils ne doivent en aucun cas revenir sur le sol français", martèle le patron des Républicains.

De son côté, le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont a plaidé sur LCP "pour des assassinats ciblés", "afin que la France ne les ré-accueille jamais", a-t-il dit. Une option que n'évacue pas Laurent Wauquiez. "La ministre de la Défense elle-même a dit que si les djihadistes mourraient en Syrie, c'était une bonne chose, et elle a raison. François Hollande a dit dans un livre qu'il avait lui-même organisé des opérations pour que la France tue des djihadistes en Syrie, et il avait raison", veut-il rappeler. Et de conclure : "La priorité, c'est la sécurité des Français".