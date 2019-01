Djihadistes français détenus en Syrie : Paris étudie "toutes les options", y compris un retour en France

Paris étudie "toutes les options" concernant les djihadistes français détenus par les Kurdes en Syrie, y compris un retour en France, après l'annonce d'un retrait militaire américain prochain de ce pays, a annoncé mardi le ministère français des Affaires étrangères. "Compte tenu de l'évolution de la situation militaire dans le nord-est syrien, des décisions américaines, et afin d'assurer la sécurité des Français, nous examinons toutes les options pour éviter l'évasion et la dispersion de ces personnes potentiellement dangereuses", a déclaré la porte-parole du ministère dans un point de presse électronique. "Si les forces qui ont la garde de combattants français prenaient la décision de les expulser vers la France, ceux-ci seraient immédiatement remis à la justice", a ajouté Agnès von der Mühll sans plus de précisions.

Crainte d'une dispersion des djihadistes étrangers. A ce stade, aucune décision n'a été prise, souligne-t-on toutefois de source gouvernementale française. Environ 130 hommes, femmes et enfants sont détenus par les Forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde qui combat l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) au côté de la coalition internationale antidjihadiste dirigée par les Etats-Unis, selon des sources françaises concordantes. Jusqu'ici, la France n'envisageait que le rapatriement des enfants retenus avec leurs mères, avec l'accord de celles-ci, mais souhaitait que combattants et épouses soient jugés sur place et y purgent leur peine. Mais avec la perspective d'un retrait américain, les zones kurdes pourraient être la cible d'une offensive turque ou revenir dans le giron du régime de Damas, laissant craindre une dispersion des djihadistes étrangers.

Des détenus libérés après le retrait américain. Dans un tel contexte, Paris n'exclut donc plus leur rapatriement et leur placement en détention en France pour contenir tout menace terroriste s'ils revenaient par leurs propres moyens. "Ces personnes ont volontairement rejoint une organisation terroriste, qui combat au Levant, a commis des attentats en France et continue de nous menacer", a souligné la porte-parole. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a aussi relevé mardi que des djihadistes français détenus en Syrie seraient "libérés" après le retrait américain et voudraient revenir en France. "Les Américains se désengagent de Syrie. Il y a actuellement des gens qui sont en prison et qui sont tenus parce que les Américains sont là et qui vont être libérés. Ils vont vouloir revenir en France", a déclaré le ministre sur BFMTV. Selon Christophe Castaner, les Français qui pourraient être libérés à la faveur du retrait américain seront "immédiatement" remis à la justice s'ils reviennent en France.