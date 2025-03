Port du voile dans le sport : le RN s'engouffre dans la brèche et profite de la division du gouvernement

François Bayrou a convoqué cinq ministres en désaccord sur l'interdiction du port du voile lors des compétitions sportives et les a invités à faire preuve de "solidarité". Une division rêvée pour le Rassemblement national.

François Bayrou a appelé mardi ses ministres à la "solidarité" sur fond de cacophonie gouvernementale sur le port du voile islamique dans le sport, et menaces de démission de deux poids lourds de son équipe, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. S'agissant du voile, le Premier ministre a redit soutenir la proposition de loi du député LR Michel Savin, adoptée par le Sénat en février, qui propose d'interdire le port de signes religieux, notamment le voile, dans l'ensemble des compétitions sportives, y compris au niveau amateur.

"Quatre ministres, deux discours, zéro ligne politique !"

L'occasion était trop belle pour que le Rassemblement national la laisse passer. Lors des questions au gouvernement, le député Julien Odoul a pointé du doigt la cacophonie gouvernementale. "Quatre ministres, deux discours, zéro ligne politique ! Pendant que votre gouvernement affiche ses divisions, l'islam politique avance sans opposition avec le soutien et la complicité de La France insoumise", a-t-il lancé.

Pour Les Républicains, à l'origine de cette proposition de loi, c'est même une ligne rouge : il faut interdire le voile dans les compétitions sportives. Après avoir été recadré par François Bayrou, le gouvernement est maintenant aligné, selon la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé. "Il n'y a qu'une seule ligne au sein du gouvernement, c'est celle portée par le Premier ministre, et cette ligne est très claire. Évidemment, la lutte déterminée contre toute forme d'entrisme islamiste", a-t-elle déclaré. François Bayrou semble donc avoir réussi à éteindre l'incendie au sein de son gouvernement.