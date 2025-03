«Une interdiction du port du voile dans le sport serait contraire à ce qu'est la laïcité en France», estime Édouard Philippe

"Une interdiction du port du voile dans le sport serait contraire à ce qu'est la laïcité en France", a estimé Édouard Philippe, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2027, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi.

La question du port du voile dans le sport continue d’alimenter le débat en France, au croisement des principes de laïcité et de liberté individuelle. "Aujourd'hui, une interdiction générale et absolue du port du voile dans le sport serait contraire à ce qu'est la laïcité en France", a estimé Édouard Philippe, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2027, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi.

Selon lui, la laïcité en France repose sur deux piliers : la neutralité absolue des détenteurs de l’autorité publique et la liberté des citoyens de pratiquer et de manifester leur culte.

Le maire du Havre souligne que si le voile est interdit à l’école, cela tient au fait que les élèves sont mineurs. Mais dans l’espace public, les transports ou même à l’université, son port est autorisé. Dès lors, toute interdiction dans le sport devrait être justifiée par des impératifs clairs d’ordre public ou de neutralité.

Pour l'ancien Premier ministre, si une interdiction devait être mise en place, elle ne pourrait se faire que par la loi ou par le biais des fédérations sportives. Ces dernières, bien que structures privées, bénéficient d’une délégation de service public de l’État et pourraient donc fixer des règles spécifiques.

Édouard Philippe a établi un parallèle avec le monde judiciaire : "Avez-vous déjà vu une avocate plaider avec un voile ?", interroge-t-il. "Non, parce que les barreaux réglementent cette question, et la justice leur a donné raison." Dans le sport, il estime que l’universalité doit primer : "Dans un match de foot, la seule distinction qui compte, c’est le maillot qu'on porte et le talent dont on peut se prévaloir."