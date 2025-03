Le port du voile dans les compétitions sportives n'est pas une «tradition française» pour Gérald Darmanin

Le Premier ministre François Bayrou a réuni mardi plusieurs de ses ministres ayant des visions divergentes concernant le port du voile dans le sport. Parmi eux, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, en opposition avec la vision de la ministre des Sports Marie Barsacq.

François Bayrou a convoqué mardi midi à Matignon plusieurs ministres qui ont récemment exprimé des positions divergentes sur le port du voile dans le sport, a appris l'AFP auprès d'un membre du gouvernement concerné. Ont été convoqués Elisabeth Borne (Education), Gérald Darmanin (Justice), Bruno Retailleau (Intérieur), Marie Barsacq (Sports) et Aurore Bergé (Egalité), selon cette source confirmant une information du Parisien.

"Une seule ligne au sein du gouvernement", indique Bergé

Lors du petit-déjeuner des groupes politiques en soutien du gouvernement, le Premier ministre a fustigé "des critiques internes" au sein du gouvernement "qui sont inacceptables", a rapporté l'un des convives. Gérald Darmanin a par exemple estimé qu'il fallait interdire le port du voile dans le sport et "regretté" la position notamment de la ministre des Sports.

"Je regrette que la ministre des Sports comme la ministre de l'Education nationale ne soutiennent pas plus cette autorité républicaine, comme on l'a toujours, me semble-t-il, fait en France et qui nous prémunit des difficultés", a-t-il avancé, jugeant que le port du voile dans les compétitions sportives n'était pas une "tradition française".

La ministre des Sports Marie Barsacq a à plusieurs reprises exprimé ses réserves après le vote en février par le Sénat d'une proposition de loi LR interdisant le voile dans les compétitions sportives, mettant en garde contre "les confusions" et les "amalgames" entre le port du voile et la radicalisation dans le sport.

La ministre chargée de la lutte contre les discriminations Aurore Bergé a de son côté assuré mardi qu'il n'y avait qu'"une seule ligne au sein du gouvernement", portée par François Bayrou, sur la question du voile dans le sport, se résumant à "pas de signe religieux ostentatoire dans les compétitions sportives".

Proscrit par certaines fédérations sportives comme au football, autorisé par d'autres comme au handball, le port du voile continue de diviser depuis plusieurs années le sport français.