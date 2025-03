Crise diplomatique entre Paris et Alger : Bruno Retailleau durcit le ton

Face au refus de l’Algérie d’accepter une liste d’expulsions demandée par la France, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau prépare une riposte graduée. La remise en cause de l’accord de 2007, des restrictions ciblées sur les élites algériennes et une possible réduction du nombre de visas sont sur la table.