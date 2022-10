Plan de sobriété : Élisabeth Borne devrait siffler la fin de l'énergie abondante et pas chère

Le gouvernement présentera ce jeudi après-midi son plan de sobriété énergétique pour passer l'hiver. Autour d'Élisabeth Borne, qui détaillera les mesures prises, neuf autres ministres sont présents à la Porte de Versailles à Paris. Au-delà des mesures censées nous éviter des coupures d'électricité, la Première ministre devrait acter un changement d'époque : l'énergie abondante et pas chère, c'est fini.

La Première ministre veut lancer un appel à la mobilisation générale

Selon ses propres mots dans le dossier de présentation de ce plan, "notre continent, notre pays, sont à un point de bascule". Alors Elisabeth Borne veut donner le cap ce jeudi après-midi et appeler à la mobilisation de tous. États, entreprises, ménages, "chaque geste compte" s’apprête à marteler la locataire de Matignon. Exactement le même slogan que lors de la crise du coronavirus.

Réduire de 10% notre consommation d'énergie d'ici à 2024

Pas plus de 19 degrés, ce sera la nouvelle règle pour le réglage du chauffage dans les bâtiments publics. Quand les fonctionnaires devront réduire leur vitesse sur autoroute de 130 à 110 kilomètres heures pour un gain de 20% de carburants sur les trajets non urgents. Les entreprises sont priées d’éteindre leurs éclairages intérieurs dès l’instant que leurs bâtiments ne sont plus occupés.

Objectif : permettre à notre pays de réduire de 10% sa consommation d’énergie d’ici à 2024. "Réduire notre consommation, c’est réduire notre dépendance à la Russie", juge Elisabeth Borne.

Mais ce plan de sobriété, à aussi des vertus d’un point de vue économique aux yeux de la Première ministre. "Il s’agit aussi d’un plan pour le pouvoir d’achat", dans la mesure, il doit permettre selon elle de réduire les factures des Français.