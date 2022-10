Plan de sobriété énergétique : comment l'État compte montrer l'exemple

L'heure de la sobriété énergétique a sonné. Ce jeudi, le gouvernement dévoilera son plan pour lutter contre la crise de l'énergie dont Europe 1 a dressé les grandes lignes mercredi. Mais l'État français compte bien montrer l'exemple et appliquer à lui-même certaines mesures symboliques.

Dans les établissements publics, la température sera limitée à 18 degrés, les fonctionnaires seront incités à travailler depuis chez eux. L'objectif : permettre des économies de chauffage en fermant certains ministères lorsque la situation le permet. À travers ces initiatives, l'État veut sonner la mobilisation générale et montrer qu'il est le premier concerné.

Une France plus souveraine

Chacun doit prendre sa part selon ses moyens et ses capacités, explique Elisabeth Borne. La Première ministre évoque les mesures clés pour passer l'hiver : "elles sont notre rempart contre des mesures plus contraignantes", dit-elle. L'exécutif défend un plan qui vise à rendre la France plus souveraine grâce à la réduction de la dépendance au gaz russe.

Le gouvernement espère également une hausse du pouvoir d'achat des Français avec la baisse attendue du montant des factures. Enfin, il met en avant un plan écologique jugé indispensable pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.