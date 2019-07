"Passions" de Nicolas Sarkozy : "Nous sommes à 81.687 ventes estimées sur 10 jours"

INTERVIEW

Passions, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy sorti le 27 juin, est déjà un succès selon son éditrice aux éditions de l'Observatoire, Muriel Beyer. Sur Europe 1, elle dévoile les premiers chiffres de vente de l'ouvrage, estimés à 81.687 exemplaires en dix jours.

"Cela part très fort"

"Selon mes comptes, nous sommes à 197.867 livres facturés libraires. (...) Et sur dix jours, nous sommes à 81.687 ventes estimées (France, Belgique, Suisse et numérique, ndlr)", indique Muriel Beyer dans le Grand journal du soir. Déjà éditrice de La France pour la vie et de Tout pour la France, Muriel Beyer estime qu'avec Passions, "cela part très fort, surtout qu'il va vendre tout l'été, faire des signatures".

"Globalement, on a des retours très positifs sur ce livre", affirme Muriel Beyer. Selon elle, le fait que l'ouvrage soit centré sur les souvenirs de l'ancien président, sans être présenté comme un objet politique, "explique le succès assez fort".

"Il est très content et c'est normal"

Au micro d'Europe 1, Muriel Beyer indique en tout cas que Nicolas Sarkozy s'enquiert régulièrement du succès de Passions. "Je trouve ça assez touchant qu'un auteur téléphone tous les jours pour savoir comment cela se vend", souligne-t-elle. "Il est très content et c'est normal", ajoute l'éditrice.