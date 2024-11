Pascal Praud et vous - «Une personne voulait me décapiter» : un ancien maire témoigne des menaces qui l'ont poussé à démissionner

Claude Cohen a claqué la porte de sa mairie de Mions en avril dernier. L'ancien édile de la commune située en banlieue lyonnaise avait dénoncé avoir reçu des insultes antisémites. Ce jeudi, à l'occasion du Congrès des maires, cet élu qui a préféré démissionner en cours de mandat relate dans l'émission Pascal Praud et vous, en présence de la ministre Catherine Vautrin, chargée du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, avoir reçu des menaces de mort, et notamment celles d'un homme qui "voulait le décapiter".