«Ça a recommencé intensément» : victime d'insultes antisémites, le maire de Mions démissionne

Il a préféré jeter l'éponge. Claude Cohen, le maire (LR) de Mions, commune de 13.000 habitants située dans la métropole de Lyon, a annoncé sa démission ce samedi. L'édile, qui avait pris ses fonctions en 2020, évoque au micro d'Europe 1 "un certain nombre de cumuls qui se sont ajoutés", et plus précisément depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

>> A LIRE AUSSI - Agression verbale, intimidation... Les actes antisémites se multiplient à la faculté de Lille

L'élu explique que depuis cette date, il est victime de nombreuses insultes à caractère antisémite. "Je m'appelle Cohen, je suis juif comme tout le monde le sait, et les propos antisémites sont réguliers depuis de nombreuses années. Ç fait dix ans que ça dure, c'est régulier, mais depuis le 7 octobre, ça a recommencé intensément", souffle-t-il.

"La fonction est devenue de plus en plus difficile"

Claude Cohen assure auprès d'Europe 1 qu'il ne "souhaitait pas" quitter sa mairie. "Je pensais faire mon mandat, pour lequel j'ai été élu. Mais la fonction est devenue de plus en plus difficile", confie l'édile, qui pointe également du doigt "la lourdeur administrative" fatale à "énormément" d'autres maires en France.

"Depuis quelques années, la lourdeur administrative, les dossiers se rajoutent, les épaisseurs sur les épaisseurs, et ça me pèse. Une goutte, plus une goutte, plus une goutte, ça fait déborder", image l'élu.