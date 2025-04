Pascal Praud et vous - «Quand on poussait la porte d'Europe 1, on avait l'impression de rentrer à la Comédie française», affirme Christian Morin

Invité de l'émission "Pascal Praud et vous" mardi, pour la sortie de son livre "J’ai tant de choses à vous raconter", le musicien et animateur Christian Morin évoque ses années passées à Europe n°1, puis Europe 1, comparant l'antenne à la Comédie française. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Séquence Jazz, Pile ou face, Hit Parade... Christian Morin a pris les commandes de nombreuses émissions sur Europe n°1, devenue Europe 1, entre 1972 et 1987. Invité de l'émission Pascal Praud et vous ce mardi à l'occasion de la sortie de son livre J’ai tant de choses à vous raconter, le musicien et animateur évoque ses 15 années passées dans la radio bleue. "C'était une aventure formidable. Quand on poussait la porte d'Europe 1, c'est le sentiment que j'ai eu, on avait l'impression de rentrer à la Comédie française, parce que tout le monde était passé par Europe", affirme-t-il.