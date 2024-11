Congrès des maires : Michel Barnier en opération séduction avec les édiles

Ce jeudi 21 novembre, le Premier ministre, Michel Barnier, est attendu de pied ferme à la porte de Versailles au dernier jour du Congrès des maires. Les édiles, en colère, espèrent que les cinq milliards d'euros d'économies demandés aux collectivités seront revus à la baisse.

D'après l'entourage du Premier ministre, Michel Barnier est attentif à la colère des maires. Il l'entend et il la voit, insiste son entourage pour la désamorcer. Le Premier ministre mise sur le dialogue. Il a multiplié les rendez-vous officiels et officieux avec des élus locaux et leurs représentants ces derniers jours à Matignon. Une bonne partie du gouvernement sera là pour l'accompagner. Pas moins de quatorze ministres invités par Matignon à profiter de ce moment informel pour parler le plus possible avec les élus présents afin de comprendre la réalité du terrain et les situations locales.

Des concessions ?

Michel Barnier prononcera ensuite le discours de clôture du Congrès pour faire baisser la tension. Il pourrait faire des concessions, notamment une ristourne sur le montant de l'effort demandé dans le budget 2025. Dans les tuyaux également : des annonces sur le statut des élus, le cumul des mandats ou encore l'autonomie des collectivités.