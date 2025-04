Pascal Praud et vous - «Ces gens font plus de mal» : Reda Belhaj évoque la réaction d'une partie de la gauche après la mort d'Aboubakar Cissé

Reda Belhaj, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, réagit au meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée du Gard vendredi. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, celui qui est aussi de confession musulmane pose son regard sur la société. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après la mort d'Aboubakar Cissé, un fidèle musulman, dans une mosquée du Gard, les partis politiques de gauche, et notamment le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, sont accusés de récupération politique. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, Reda Belhaj, d'origine marocaine et de confession musulmane, affirme que "ces gens font plus de mal [que de bien]" en faisant cela.

Pour lui, ces violences résultent d'un problème d'éducation. "Une religion, ça se partage, ça ne s'impose pas. Peut-être qu'on a laissé trop de radicalisation se mettre en place en prétextant la liberté (...) Dans la société actuelle, les gens sont malheureusement dans certaines religions éduqués sur les réseaux sociaux", confie Reda Belhaj sur Europe 1.