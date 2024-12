Pascal Praud et vous - Matignon : pour un électeur RN, François Bayrou est «l'homme de la situation»

Catherine Vautrin et François Bayrou font figure de favoris pour le poste de Premier ministre. Serge, un électeur RN et auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, estime que le président du MoDem serait "l'homme de la situation". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.